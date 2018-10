Moto nel fosso, accanto il cadavere di un 28enne: si indaga sull'incidente

Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nelvienee accanto al mezzo anche un cadavere. Si tratta di Francesco Mazzini,di Solarolo, trovato privo di vita in un fossato lungo la strada che collega i Comuni di Cotignola e Solarolo, in provincia diLa moto è stata notata da altri centauri che hanno visto qualcosa di strano in prossimità di un fosso mentre percorrevano quel tratto di strada. Dopo essersi fermati hanno controllato con più attenzione e hanno trovato anche il corpo del 28enne che era evidentemente rimasto vittima di un incidente. Nessuno era presente al momento dell'impatto: nessuno ha visto cosa è successo, ma pare non ci siano altri mezzi coinvolti. Francesco, identificato dopo il ricovero in ospedale, sarebbe rimasto a lungo nel fossato senza che nessuno potesse prestarsi soccorso e la mancanza di un pronto intervento potrebbe essergli stata fatale.I motociclisti hanno subito allertato il 118 ma per il centauro non c'era più nulla da fare. Secondo i primi rilievi Francesco avrebbe perso il controllo della sua moto, in corrispondenza di una semicurva, a quel punto ha sbandato ed è tragicamente finito all'interno del fossato.