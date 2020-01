Trovato senza vita in casa, morto da tre mesi. Il fratello convivente non se n'era accorto

Un uomo di 71 anni è stato ritrovato morto venerdì sera nella sua abitazione di Ospedaletto Euganeo ( Padova ). L'uomo sarebbe stato colpito ded è caduto al fianco del letto, la data della morte, stando al medico legale, sarebbe da far risalire a circaA dare l'allarme sono stati i servizi sociali del Comune i quali avevano segnalato ai carabinieri di non avere da tre mesi notizie non tanto del morto, che non conoscevano, ma di suoun uomo di 56 anni affetto da problemi psicologici.I carabinieri sono andati a cercarlo in casa dove hanno fatto la macabra scoperta del fratello convivente, deceduto. Sul posto il nucleo investigativo e il reparto operativo dei carabinieri di Este, che con la collaborazione del medico legale hanno concluso che non ci sarebbero segni di effrazione in casa, e nessun segno di violenza sul corpo del deceduto. Il fratello invece dopo alcune ricerche è stato trovato an un maneggio dove presta servizio come volontario. Ai militari l'uomo, che versa in condizioni di evidente instabilità mentale, ha detto che anche lui non aveva notizie del fratello da tre mesi, nonostanteA quanto pare il 56enne non si sarebbe mai preoccupato didel fratello e in tutti questi mesi sarebbe entrato in casa da una finestra, non avendo le chiavi della porta d'entrata. I carabinieri hanno chiamato i sanitari per portare la salma in obitorio, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro fratello è stato portato in ospedale a Monselice per essere monitorato e controllato dagli psichiatri.