Sciatore caduto al Sestriere, il sedicenne non ce l'ha fatta: è morto dopo un giorno di agonia. Donati gli organi

di Redazione web

Non ce l'ha fatta lo sciatore di 16 anni di origine belga che era caduto ieri su una pista da sci a Sestriere (Torino) durante una discesa. Il giovane è morto all'ospedale Molinette di Torino, dov'era ricoverato dopo essere stato trasportato in ambulanza: la famiglia del ragazzo ha dato l'assenso per la donazione degli organi.

Il sedicenne non ce l'ha fatta

Le condizioni del sedicenne erano apparse subito gravi, visto un prolungato arresto cardiaco ed era ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio. Il ragazzo era caduto nella zona del monte Fraiteve, dopo aver perso il controllo durante una discesa in un avvallamento. Dopo i primi soccorsi in pista era stato caricato su un elicottero del 118 e trasportato a Torino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA