Mattia Miano muore a 25 anni per un malore: era capitano di una squadra di calcio. Il corpo trovato dal papà

di Redazione web

Un malore lo ha colpito nella notte, a soli 25 anni. Così è morto Mattia Miano, geometra di Ciconicco di Fagagna, in provincia di Udine, e capitano del san Daniele Calcio. La notizia ha sconvolto la città: Mattia era molto amato sia per la sua professionalità che per la sua passione per il calcio, che lo aveva portato a capitanare la squadra che milita in Prima Categoria. I suoi compagni lo ricordano come un leader appassionato e determinato e lo hanno salutato con commozione sui social.

Un collega, preoccupato perché il geometra non si era presentato a un appuntamento di lavoro in un cantiere, ha chiamato il papà e insieme sono andati a cercarlo. Una volta arrivati nella casa del giovane, i due hanno trovato il suo corpo riverso sul letto e immediatamente chiamato il numero unico di emergenza, ma ormai per Mattia non c'era più nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:13

