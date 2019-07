Morto Luciano De Crescenzo, De Magistris: «L'anima di Napoli». Arbore: «Perdiamo un amico e un maestro»

Oggi è il 32 Dicembre. Ingegnere, grande filosofo, scrittore, attore, regista, musicista. Camilleri già ha trovato una compagnia, e che compagnia! Grazie per aver fermato il Tempo... non solo Napoli ti piange

La scomparsa dilascia un grande vuoto nella cultura italiana. In molti hanno voluto dedicare un pensiero al filosofo e artista,oggi all'età di, a cominciare da tanti suoi concittadini.Il sindaco di Napoli,, ha infatti indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali, ricordando così: «Un uomo di immensa cultura che ha saputo interpretare al meglio l'anima del popolo napoletano. Luciano mancherà molto a Napoli e alla sua gente, lo ricorderemo tutti con immenso affetto e gratitudine». L'amico, invece, ha parlato così di: «Perdiamo tutti un grande amico. Era un maestro per tutte le cose belle che c'ha fatto conoscere. È una gravissima perdita per la cultura italiana e per la città di Napoli di cui era un esponente fiero ed orgoglioso». Anche un altro partenopeo doc comeha ricordato: «Lui era un vero ambasciatore di Napoli nel mondo, un grande scrittore, regista e artista e una bella persona. Lo conoscevo da sempre, ho imparato tutto da lui». L'attore Salvatore Esposito, invece, ha scelto su Twitter una citazione di Luciano De Crescenzo: «Addio maestro. Siamo angeli con una sola ala: possiamo volare soltanto abbracciati».