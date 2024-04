Morta Bianca Rita Fioretti: «Organizzò i concerti di Vasco Rossi, Pino Daniele, Claudio Baglioni e tanti altri»

di Bernardo D'Eugenio

È scomparso un altro personaggio di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, legato alla storia del settore turistico. È morta, sabato 6 aprile, Bianca Rita Fioretti, 84 anni, fin dal 1980 alla guida dell’ex azienda di soggiorno e poi dello Iat (Ufficio accoglienza turistica), nella Bambinopoli comunale. Una donna attiva, dinamica che, per il suo garbo e per la sua competenza, ha avuto un ruolo di primo piano nella vita comunale, soprattutto, nel compito della promozione turistica della cittadina abruzzese in tutte le fiere nazionali ed all’estero. Ha collaborato anche nell’organizzazione dei grandi concerti, quali quelli di Vasco Rossi che negli anni Ottanta è stato due volte ad Alba Adriatica, ma anche Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Pino Daniele e tanti altri.

«Rita – ricorda il presidente della Pro loco Alba, Renato Pantoli – era una persona semplice, alla mano, di grandissima sensibilità ed umanità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA