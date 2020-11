Molestò sessualmente una ragazza, la polizia diffonde le immagini: «Conoscete quest'uomo?» VIDEO

Dopo un anno e mezzo di indagini senza esito, la Procura di Foggia ha diffuso le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Foggia in cui si vede un uomo accusato di molestie sessuali ai danni di una ragazza, nel 2019. Le immagini sono state diffuse affinché, nel caso ci sia qualcuno che lo conosce, possa contribuire alla sua identificazione.

«Chiunque è in grado di fornire indicazioni utili alla identificazione dell'autore del reato - spiega la Polizia in una nota - è pregato di mettersi in contatto direttamente con la Squadra Mobile, anche in forma anonima, e con garanzie della riservatezza personale». Qui in basso le immagini della Polizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 13:22

