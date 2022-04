Modena, donna di 35 anni morta dopo ritocco al seno fatto in casa. L'estetista fuggita dopo l'iniezione, è ricercata

Era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell'ex fidanzato, è morta ieri pomeriggio dopo un trattamento estetico fatto in casa. Samantha Migliore era una mamma 35enne di Maranello che si era affidata a una sedicente estetista per un ritocchino al seno. Dopo un'iniezione che avrebbe dovuto sollevare il decollete sono sopraggiunti i sintomi di un malore. La donna si è sentita male davanti al marito e ad alcuni parenti che erano presenti in casa. Vani i tentativi di rianimarla: la morte è sopraggiunta in ospedale a Baggiovara. L'estetista intanto si è data alla fuga ed è tutt'ora ricercata.

La tragedia, come riporta il 'Resto del Carlino', si è consumata ieri pomeriggio. Indagano i carabinieri. La procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e stabilire cosa sia stato iniettato alla vittima: l'ipotesi è che la presunta professionista - che avrebbe ad ogni modo esercitato abusivamente poiché a domicilio - abbia utilizzato una siringa di silicone.

Samantha Migliore a novembre 2020 era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell'ex fidanzato, che le aveva sparato alla testa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 08:35

