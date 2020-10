Covid, in Lombardia i tamponi sono meno ma i contagi continuano a correre.

Non rassicura il bollettino del virus di domenica. In Lombardia sono 1.032 i nuovi positivi a fronte di 15.590 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,6%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 3 decessi, facendo così salire a 16.985 il numero dei morti in dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In aumento i ricoverati in terapia intensiva: sono 48 (+4), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 433 (+25).

Sono 460 i casi in provincia di Milano, di cui 211 a Milano città, in calo rispetto a ieri, quando si sono registrati 587 casi nell’intera provincia milanese. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi contagi sono 29, a Brescia 72, a Como 36, a Cremona 35, a Lecco 13, a Lodi 17, a Mantova 10, a Sondrio 11 e a Varese 58. I numeri più preccupanti sono Pavia con 103 casi e Monza e Brianza con 143.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 20:48

