Migranti, il cardinale Zuppi (Cei): «Ong salvino vite. Se c'è qualcuno in mezzo al mare, aiutiamolo»

di Redazione web

Migranti, il cardinale Zuppi (Cei) ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più ha espresso il suo pensiero, e quello della Conferenza episcopale italiana, sul ruolo delle Organizzazioni non governative: «Le Ong salvino vite. Se c'è qualcuno in mezzo al mare, aiutiamolo»

Nuova tragedia nel canale di Sicilia: 8 morti, neonato annega in mare

Giorgia Meloni in Libia: «Combattere le migrazioni illegali è tema di tutta la Ue»

Migranti e Ong, le parole del cardianale Zuppi

«Il problema è quando si dice, 'fanno il gioco degli scafisti', se fanno il gioco degli scafisti e ci sono responsabilità, si devono perseguire, ma se io salvo qualcuno non faccio il gioco degli scafisti, faccio il gioco di quello che sta in mezzo al mare, ma ancora ieri è morto un neonato! E allora la reazione, io vado a salvarli! È sbagliato questo? Ma assolutamente no, poi ci sono delle regole, il ministro dell'Interno ha dato delle regole, ma se c'è qualcuno in mezzo al mare, aiutiamolo, per cui le Ong fanno bene, certo». Così il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, rispondendo sulle Ong a Mezz'ora in più.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA