Migranti, Mediterranea lancia una raccolta fondi per pagare le multe: «L'obiettivo è 300 mila euro»

Martedì 9 Luglio 2019, 20:15

L'obiettivo è 300 mila euro e in appena 24 ore è stato raggiunto il 10 per cento della cifra. Lo riporta l'agenzia Agi.L'armatore Alessandro Metz ha affermato: «Abbiamo tre comandanti e tre capi missione indagati, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non aver obbedito all'ordine di nave da guerra, non aver obbedito all'intimazione di non entrare nelle acque territoriali».Tre le inchieste aperte dalla procura di Agrigento, oltre alla spada di Damocle delle sanzioni amministrative: «Fino a questo momento, altre sembrano in arrivo - afferma -». Ma Mediterranea non si ferma: «Partiamo con una raccolta fondi per affrontare le spese per rimettere un'imbarcazione in mare prima possibile,».Per quanto riguarda le inchieste: «Abbiamo chiesto - conclude - di andare fino in fondo per arrivare a dei processi.dentro un terreno di diritto basato su convenzioni internazionali, leggi del mare e leggi italiane.Da questa 'disobbedienza' nasce il reato contestato».