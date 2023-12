Michele sale sul tetto per salvare il gatto, ma precipita e muore a 20 anni. La mamma sotto choc: ha trovato il corpo esanime a terra

di Mario Landi

È morto cadendo dal secondo piano della casa in cui viveva con i genitori, forse scivolato dal tetto dove era salito per cercare il gatto: è accaduto a Filetto, piccolo centro in provincia di Chieti, la vittima è il ventenne Michele Di Loreto, studente universitario. Il giovane era alla ricerca del gatto scomparso da diverse ore. Poi la caduta chi non ha dato scampo al giovane.

La mamma ha trovato il figlio esamine

A fare la terribile scoperta è stata la mamma del ragazzo che lo ha trovato esanime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, anche con l'elisoccorso, ma per il povero giovane non c'era più nulla fare.

Il corpo all'obitorio di Chieti

Il corpo è stato portato all'obitorio di Chieti dove oggi, sabato 9 dicembre, si procederà con l'ispezione cadaverica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA