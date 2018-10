Sia sabato sia domenica la Sicilia e in parte il reggino, saranno stretti nella morsa del maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche sotto forma di nubifragi, bombe d'acqua e quindi possibili allagamenti o alluvioni lampo. Sul resto del Paese l'alta pressione garantirà un tempo soleggiato con un clima mite. Weekend con il sole su gran parte d'Italia, con pressione in aumento al centro-nord: ma attenzione alla Sicilia. Nel corso del weekend, avvisa il team del sito www.iLMeteo.it , la pressione aumenterà su gran parte d'Italia, ma la perturbazione che ha portato il maltempo al Nordovest creerà una bassa pressione sul medio-basso Tirreno.Sia sabato sia domenica la Sicilia e in parte il reggino, saranno stretti nella morsa del maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche sotto forma di nubifragi, bombe d'acqua e quindi possibili allagamenti o alluvioni lampo. Sul resto del Paese l'alta pressione garantirà un

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il maltempo sulla Sicilia continuerà anche nella prossima settimana mettendo a rischio idrogeologico gran parte della regione. Sul resto d'Italia continuerà a dominare l'alta pressione con bel tempo prevalente.

Novità importante è il ritorno del caldo fuori stagione, sembra infatti che dopo questa breve parentesi perturbata le temperature possano tornare su livelli decisamente oltre le medie attese in questo periodo - scrive iLMeteo.it - In particolare durante le ore centrali del giorno sono attese punte massime diffusamente oltre i 20-22°C al Centro Nord in città come Torino, Milano, Firenze e Roma. Localmente sui settori tirrenici, Sardegna ed in Puglia si toccheranno valori oltre i 27,5°C

