Meteo, weekend da incubo: «Piogge, grandine e gran freddo». Sulle Alpi torna la neve

LE PREVISIONI



Sabato 11 già dal mattino, un fronte freddo pilotato dal vortice di bassa pressione, valicherà l'arco alpino portando con se parecchie piogge e locali temporali dai rilievi alpini e prealpini verso le zone pianeggianti della Lombardia, del Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Alcune nevicate potranno interessare le Alpi centro orientali fino a 1500m, quote comunque basse per il periodo. La formazione di un vortice di bassa pressione sulle aree settentrionali manterrà condizioni fortemente instabili su gran parte delle regioni settentrionali ad eccezione dell'estremo Ovest. Con il weekend alle porte, è in arrivo anche un'altra ondata di maltempo e di freddo: ne parla il team del sito ilMeteo.it, secondo cui non ci sono certo buone notizie in vista del fine settimana tra sabato 11 e domenica 12. Un vero e proprio vortice invernale ci proietterà infatti all'interno di un weekend caratterizzato da vento, freddo in aumento, temporali e grandine, oltre a nuove ed insolite nevicate sui rilievi alpini.

#Meteo: TEMPERATURE di nuovo in CROLLO entro il FINE SETTIMANA. Ma ecco QUANDO finirà il FREDDOhttps://t.co/aNkeEVm4cK pic.twitter.com/ufcP7BK3BZ — IL METEO.it (@ilmeteoit) 10 maggio 2019

In serata i venti freddi che accompagnano il fronte perturbato potranno dare origine ad intensi acquazzoni ed importanti fenomeni temporaleschi specie in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con elevato rischio nubifragi. Prestare attenzione in particolare sulle province di Modena, Bologna in seguito padovano, veneziano, rodigino, udinese e triestino, dove potranno svilupparsi imponenti celle temporalesche con possibili nubifragi, gradinate e forti raffiche di vento. Calano nuovamente e sensibilmente le temperature.



Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it avvisa che domenica 12 maggio sarà una giornata perturbata, sicuramente la peggiore del fine settimana, avvolta da un'atmosfera grigia, plumbea e spesso accompagnata da piogge diffuse sul Friuli Venezia Giulia, sul Veneto e l'Emilia Romagna come nel riminese. Col passare delle ore il cattivo tempo andrà a colpire tutte le regioni del Centro con piogge e rovesci su Firenze, Ancona, Roma e non sarà risparmiato nemmeno il Sud con violenti rovesci fra la Puglia, la Basilicata ed il comparto tirrenico della Calabria specie quello settentrionale. La fase perturbata colpirà nuovamente in serata il sud della Romagna e il nord della Marche dove sono attese vere e proprie tempeste di vento, pioggia e grandine.

Ultimo aggiornamento: 14:10

