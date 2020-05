Meteo, in arrivo il maltempo su parte dell'Italia: nei prossimi giorni calo delle temperature

causa della natura del minimo, presente soprattutto alle quote superiori i fenomeni saranno abbastanza discontinui arealmente ma localmente i temporali che saranno la tipologia prevalente delle precipitazioni potranno risultare anche forti. Difficile al momento dire con precisione dove, tuttavia pensiamo che la Sardegna sarà una delle regioni a rischio, poi le regioni del medio basso Adriatico e sicuramente le zone interne appenniniche dove avremo anche il contributo convettivo delle correnti instabili. Anche la Sicilia potrebbe vedere qualche forte fenomeno ma per il momento non possiamo dare alcun dettaglio vista la situazione ancora delicata

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 13:04

: arriva ilsu parte dell', ma non è necessariamente una cattiva notizia. le perturbazioni in arrivo dalla Penisola Iberica, infatti, investiranno in particolar modo la parte centro-meridionale del nostro paese, provocando però un decisorispetto ai valori molto alti degli ultimi giorni.L'alta pressione africana, che ha portato nell'ultima settimana un'intensa ondata di caldo al Sud, si sposterà verso Est e da Ovest arriverà un vortice di basse pressione, che a partire da lunedì e fino a giovedì porterà, specialmente in Sardegna, Sicilia e nei settori peninsulari al Centro-Sud. L'instabilità interesserà invece solo marginalmente il Nord: sono previsti rovesci solo su Liguria, Emilia-Romagna e sui rilievi alpini e prealpini.Come spiega 3BMeteo, «a».Leal Sud resteranno elevate nelle giornate di lunedì e martedì, ma da mercoledì, per effetto delle perturbazioni, diminuiranno un po' ovunque, con picchi fino a 15°C in meno rispetto ai 39°C registrati a Palermo pochi giorni fa. La ventilazione, riporta ancora 3BMeteo, sarà sostenuta attorno al minimo.