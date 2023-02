Meteo, è ancora primavera ma poi ritorna il gelo dalla Russia con temperature in picchiata. Ecco quando

di Redazione web

Il meteo cambia tutto. Le previsioni dicono ancora qualche giorno di primavera anticipata, poi arriva il ribaltone. Le temperature si manterranno su valori alti, specie al Centro-Sud, con 15-20° di media e con punte di 25 gradi sulle Isole Maggiori. Ma da domenica si entra in un'altra stagione, che poi è quella di fine febbraio.

Un nuovo nocciolo artico dalla Russia

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede che, con lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Europa, un nuovo nocciolo artico dalla Russia scenderà verso l’Italia ad una velocità anomala: in meno di 24 ore, tra sabato sera e domenica sera, le temperature crolleranno di almeno 10 gradi. Sabato vivremo una giornata mite specie al Centro-Sud, quasi calda in Sicilia; domenica improvvisamente arriverà la neve fin quasi sulle coste adriatiche con la Bora che soffierà impetuosa.

Fino a sabato solo piogge sparse

Intanto con la fine del Carnevale, anche l’Anticiclone perde colpi al Nord dove arrivano correnti più umide: fino a sabato sono previste delle piogge sparse, più diffuse domani e sabato, ma ancora non sufficienti a ribaltare il quadro siccitoso presente al settentrione. Al momento non sono purtroppo confermate le nevicate abbondanti attese sulle Alpi: ci vorrebbero 40 giorni di piogge costanti, in pratica - visto che oggi inizia la Quaresima - sarebbe necessario che piovesse da oggi fino al Giovedì Santo per colmare il deficit di acqua e neve al Nord. Purtroppo pioverà per 3-4 giorni, ma in modo isolato e debole; da domenica tornerà il freddo, ma anche il clima secco sulle regioni settentrionali.

Il quadro previsto per la pioggia e la neve al Centro, invece, sarà totalmente diverso: nei prossimi giorni avremo nubi di passaggio, ma non sono attese precipitazioni. Da domenica invece il maltempo potrebbe fare sul serio con neve a bassa quota su Marche, Abruzzo e Molise e tra lunedì sera e martedì mattina anche tra Lazio, Umbria e Toscana: non si esclude una spolverata nella notte tra lunedì e martedì su Roma, Terni, Perugia e Firenze.

Insomma, alla fine dell’inverno meteorologico che cade il 28 febbraio, ecco che la dama bianca potrebbe sorprendere gran parte delle regioni centrali fino in pianura!

Ovviamente è una tendenza ad una settimana, ma intanto fissiamo le previsioni più attendibili: caldo anomalo fino a sabato compreso, crollo delle temperature di 10 gradi domenica 26 febbraio, venti impetuosi tra domenica e lunedì con aria gelida di origine artica russa.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Mercoledì 22. Al nord: prima nebbia poi cielo coperto e piovaschi al Nord Ovest entro sera. Al centro: nebbie al mattino, poi cielo coperto. Sulla Sardegna, tutto sole. Al Sud: soleggiato salvo nubi basse sulle tirreniche.

Giovedì 23. Al nord: piogge deboli. Al centro: piogge deboli in Toscana. Al sud: ancora tempo stabile e caldo per il periodo.

Venerdì 24. Al nord: pioviggine con nubi basse al Nordovest. Al Centro: molte nubi specie sulle tirreniche. Al Sud: bel tempo prevalente.

Tendenza: sabato a tratti nuvoloso, ma con clima primaverile; domenica irruzione artica con neve a bassa quota sulle adriatiche.

