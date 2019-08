Meteo, il caldo africano resiste ma solo fino ad oggi: da giovedì piogge e maltempo, ecco dove

#Meteo: Alta Pressione con le Ore Contate, Imminente Ritorno di Forti Temporali e Grandine. Ecco Quando e Dove #temporali https://t.co/AIvNfQ8PEH pic.twitter.com/4NEGZOlKv1 — IL METEO.it (@ilmeteoit) August 21, 2019

L'estate sta per finire, e con essa il gran caldo: l'anticiclone africano che negli ultimi giorni aveva portato le temperature fino a 38 gradi, inizierà infatti a indebolirsi da domani, per via dell'intrusione di aria più mite proveniente dall'Atlantico che innescherà temporali anche molto forti. Lo scrive il team del sito ilMeteo.it, secondo cui oggi,, continueremo ad avere temperature elevate al Centro-Sud in particolare nelle aree interne della Sardegna, della Sicilia e della Puglia, mentre sulle regioni settentrionali l'atmosfera comincerà a diventare più instabile.Lo scenario meteo muterà radicalmente domani,, quando l'anticiclone africano lascerà il passo a un'area depressionaria atlantica, la quale darà vita a un'ondata temporalesca col rischio di fenomeni molto forti su diverse zone. Nelle prime ore ditra Varesotto, Verbano, alto milanese e comasco ci attendiamo fenomeni temporaleschi violenti, locali nubifragi e grandinate. I temporali potranno raggiungere a carattere sparso anche molte zone della pianura piemontese e lombarda.Il team del sito ilMeteo.it avverte che i temporali nel pomeriggio di domani si porteranno anche al Centro, in particolare sugli Appennini, su gran parte della Toscana (dove potranno essere localmente forti) e sulle zone interne della Sardegna. Sull'isola non sono esclusi rovesci o colpi di tuono fin sulle coste.il maltempo interesserà l'Appennino centro-meridionale, la Toscana (temporale fino a Firenze), le pianure del Lazio (possibile temporale fino a Roma), della Campania, della Sardegna (localmente forte) e della Sicilia. Saranno possibili anche improvvisi acquazzoni sulle coste tirreniche. La colonnina di mercurio non scenderà di molto rispetto ai giorni precedenti, ma sarà sicuramente un caldo più sopportabile e soprattutto senza afa.