Meteo, arrivano freddo e pioggia: il ciclone porta un crollo delle temperature LE PREVISIONI Maltempo in Italia da Nord a Sud, come cambia il meteo in settimana







di Mario Landi Meteo, prove tecniche di autunno. Dopo settimane di anticiclone africano e caldo anomalo, l’estate prolungata di questo 2023 si avvia al capolinea. Le prime avvisaglie già da nel weekend, ma, stando ai dati di 3bmeteo, la nuova settimana segnerà un brusco e irreversibile cambio di rotta. Le previsioni: cambia tutto in Italia

Se al Nord i venti freschi faranno calare sensibilmente le temperature anche di 15°C (di giorno non si andrà oltre i 14-16°C) il Centro sarà interessato da un primo fronte perturbato pilotato dal ciclone Medusa che dalla Spagna si avvicinerà minacciosamente all’Italia. Il Sud invece sarà ancora protetto dall’anticiclone e quindi continuerà a vedere un tempo stabile e soleggiato.

A grandi linee il tempo della settimana sarà contraddistinto da un lunedì e martedì con piogge e temporali soprattutto sulle regioni centrali, poi da mercoledì l’ulteriore avvicinamento del ciclone Medusa all’Italia farà peggiorare fortemente il tempo al Centro-Nord dove le precipitazioni potranno risultare anche abbondanti e sotto forma di nubifragio. Come cambia il meteo in settimana

Nella seconda parte della settimana, l’affermazione dell’anticiclone scandinavo taglierà a metà la circolazione sull’Europa. Questo blocco indirizzerà le correnti ai due lati opposti del continente con un settore occidentale interessato da una profonda saccatura atlantica e un settore orientale investito da aria insolitamente fredda per il periodo, che potrebbe portare anche nevicate a bassa quota fino alla Polonia.

Quello che si configura, dunque, è un autunno a metà. Almeno per ora. Perché dalla fine della settimana, potrebbero realizzarsi condizioni di forte maltempo in tutta la Penisola. L’estate infinita, insomma, ha i giorni contati. Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA