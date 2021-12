Meteo, previsioni del tempo: sole per tutta la settimana ma in alcune regioni alto rischio di nebbia

La quarta perturbazione di Dicembre sembra abbandonare l'Italia e per la prossima settimana ci sarà una tregua dal maltempo con giornate decisamente più soleggiate. L'anticiclone tornerà a rinforzare ed espandersi dall'Europa sudoccidentale verso l'Italia, come riporta 3B Meteo e questo favorirà già un inizio settimana stabile sulle varie regioni.

Resterà una certa variabilità residua sulle regioni orientali, anche con possibilità di locali piovaschi sulle zone interne dell'Appennino Meridionale. Il bel tempo e le temperature in aumento la faranno da padrone nella prossima settimana, anche se ci sarà il ritorno delle inversioni termiche e di conseguenza delle foschie e nebbie sulla Val Padana, localmente persistenti anche di giorno e con temperature minime che spesso si avvicineranno allo zero, generando gelate anche in pianura.

L'anticiclone durerà a lungo, garantendo almeno per tutta la prossima settimana tempo soleggiato e stabile, solo verso la fine del prossimo weekend in alcune aree il meteo potrebbe tornare a cambiare per il possibile ingresso di correnti fredde in discesa dalle latitudini settentrionali verso il Centro del Continente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 12:16

