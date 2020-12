Meteo, l'Italia ostaggio del maltempo: pioggia e neve fino al weekend PREVISIONI

Italia in ostaggio del maltempo, pilotato dall'attivissima depressione d'Islanda. Il tempo continuerà a rimanere a tratti molto instabile fino al weekend. Ci saranno ancora occasioni per piogge e nevicate sulle Alpi a bassa quota e sull'Appennino sopra i 1300 metri. Ma sarà proprio dal weekend che il tempo comincerà lentamente a migliorare, dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Da domenica avanzerà deciso l'anticiclone di Santa Lucia, segno dell'inizio di un periodo più stabile e soleggiato, almeno per buona parte d’Italia.

LE PREVISIONI SU LEGGO

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che mercoledì 9 il tempo sarà ancora spesso piovoso su gran parte delle regioni (meno sui versanti adriatici centrali), qualche nubifragio potrà interessare le coste salernitane e del cosentino tirrenico. Neve ancora sulle nostre montagne, ma al Nord comincerà a cessare da giovedì.

Fino a sabato poi le piogge non abbandoneranno totalmente l’Italia a parte qualche temporanea pausa asciutta e talvolta soleggiata, più probabile al Nord e sui settori adriatici, infatti venerdì una nuova perturbazione interesserà tutta l’Italia dispensando altre piogge e locali temporali. Per avere un miglioramento dovremo aspettare domenica quando l’anticiclone di Santa Lucia (la santa si festeggia proprio nella giornata festiva) comincerà a conquistare il Paese. Ma dagli ultimi aggiornamenti anche questo ritorno alla stabilità atmosferica non durerà a lungo.

LE PREVISIONI GIORNO PER GIORNO

Mercoledì 9. Al nord: instabile con precipitazioni ovunque. Al centro: rovesci e temporali sui settori tirrenici, piogge deboli in Sardegna. Al sud: instabile con piogge diffuse, forti tra salernitano e cosentino.

Giovedì 10. Al nord: migliora con poche piogge, ma cielo spesso coperto. Al centro: instabile su coste toscane, laziali, sulle Marche, in Umbria e infine sulla Sardegna. Al sud: temporali su coste tirreniche e Sicilia occidentale.

Venerdì 11. Al nord: dapprima asciutto, poi altre piogge da Ovest verso Est. Al centro: peggiora dal pomeriggio con temporali. Al sud: a tratti instabile.

Sabato, maltempo al Centro e coste tirreniche meridionali, più asciutto al Nord. Domenica, più sole per tutti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 10:12

