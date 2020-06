Meteo, estate 2020 senza picchi di caldo africano: ecco come saranno luglio e agosto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 12:03

Un'che non sembra decollare quella, almeno non aldove da giorni si stanno altenando piogge e venti che hanno portato anche a unSe Giugno sembra essere pazzerello, anche luglio e agosto saranno due mesi insoliti, almeno visto l'andamento degli ultimi anni.Gli esperti spiegano che, ma ci sarà il problema della siccità soprattutto nel Sud Italia. Il famigerato anticiclone africano faticherà non poco a distendersi sul bacino del Mediterraneo e, di conseguenza, le temperature si manterranno in media o solo leggermente al di sopra. Secondo l'ultima ipotesi del Centro Europeo avremo a che fare con anomalie nell'ordine al massimo di +0,5°C, quindi valori sì caldi, ma pur sempre accettabili, spiega il Meteo.itSia aci saranno giornate calde e soleggiate, ma i picchi di caldo, con punte fino a 40 gradi,. Il problema è nelle precipitazioni, se al Nord saranno, come spesso accade, pomeridiane a forma di rovesci temporaleschi, molto rare saranno invece al Sud, con un serio rischio siccità.che di fatto impedirebbe alle precipitazioni di raggiungere questa parte dell'Italia, se non in maniera molto localizzata.