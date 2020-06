Meteo, perturbazione in arrivo dalla Francia allerta nubifragi al Nord e temperature in calo

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 21:10

Dopo una, Giugno, il primo mese dell'estate, sembra faro. Dalla Francia sta arrivando unaaccompagnata da una vera e propria furia temporalesca che è già in atto al Nord Italia e che nel corso delle prossime ore si sposterà anche al Centro.La giornata di oggi ha portato numerosi temporali sulle regioni alpine e pre alpine, spostandosi anche su Piemonte, tutta la Valle d'Aosta, la pianura lombarda e col passare delle ore anche l'Emilia occidentale e tutto il Triveneto. Nella serata i temporali si sposteranno anche in Toscana, in Umbria e nel settentrione del Lazio. Al Sud è previsto più sole su Sicilia, Calabria e su gran parte della Puglia mentre sul resto delle regioni ci attendiamo qualche temporale, in particolare su Campania e Basilicata.La settimana proseguirà con instabilità e temperature più fresce al Nord e al Centro, mentre al Sud si manterranno in linea con la stagione.