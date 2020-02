Meteo, dalla primavera al crollo termico: da domani pioggia e freddo (anche al Sud)

Dalladegli ultimi giorni, con piogge, maltempo e persino bufere di neve: stiamo per vivere una settimana da due facce completamente opposte. Se infatti nelle prossime 36 ore il clima continuerà ad essere primaverile su gran parte dell'Italia, da- avverte il team del sito ilMeteo.it - l'ingresso di venti più freddi dal Polo Nord cambierà totalmente le carte in tavola.Oggi,, la presenza dell'anticiclone africano al centro-sud e di venti di Fohen al Nordovest (vento caldo di caduta dalle Alpi) faranno schizzare le temperature massime oltre i 20°C, fino a 25°C sulle zone interne della Sicilia, 20-21°C in Puglia, Campania, Sardegna, fino a 18°C nel Lazio e in Toscana come a Firenze e Roma. Qualche grado in meno invece dove ci sarà la presenza della nebbia, ovvero in Emilia, in Veneto e parte della Lombardia.