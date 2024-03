Aggredito e soffocato sotto casa per rubargli un orologio da 100mila euro. La moglie: «È cardiopatico, ha rischiato di morire» E' successo a Mestre, la vittima è un 75enne uscito per fare la spesa e una commissione in banca







di Redazione web Lo ha preso alle spalle, soffocandolo fino a svenire e poi derubato di un orologio da quasi 100mila euro. La vittima è un 75enne uscito di casa per fare la spesa e una commissione in banca. E' successo a Mestre. La notizia la riporta il Gazzettino. Il rapinatore - anche se pare fossero più di uno in azione - gli è piombato da dietro stringendogli la gola con l'avambraccio. L'anziano ha perso i sensi e a quel punto è stato rapinato: prima di un grosso orologio da quasu 100mila euro, poi di un bracciale d'oro con pietre preziose, celluare e infine di due paia di occhiali, quelli da sole da vista. «Aveva i segni dell'aggressione sul collo» L'aggressore ha preso pure gli estratti conto della banca, pensando magari di utilizzarli per qualche frode informatica. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 08:38

