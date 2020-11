Boccia: «Messa di Natale? Gesù bambino può anche nascere due ore prima»

"Seguire la messa di Natale, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia". Lo ha affermato Francesco Boccia, parlando delle misure anti-Covid in vista del Natale. Secondo il ministro, "eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Non facciamo i sepolcri imbiancati. Il Natale non si fa con il cronometro, ma è un atto di fede".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA