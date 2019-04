, unaè morta per una forma fulminante dida meningococco B a Piandiscò, in provincia di. La, la famiglia ha chiamato il medico che ha suggerito di assumere un antipiretico. In effetti il medicinale ha fatto calare la temperatura nel corso della giornata, ma ieri mattina si è svegliata conA quel punto, i familiari hanno. Gli operatori sono arrivati in pochi minuti ma hanno potuto solo constatare il decesso. Attraverso alcuni, dal Meyer è arrivata nel giro di poco tempo la conferma dell'ipotesi iniziale:. Lo riferisce una nota dell'Azienda Usl Toscana Sud-Est. Immediatamente - avverte la nota - è stata avviata la profilassi con i familiari, i nonni, gli zii e gli amici ed è stata contattata l'Azienda Usl Centro visto che la 21enne lavorava in un locale di Figline.L'Azienda Centro ha contattato tutti i medici di famiglia, i pediatri della zona e coloro che, nel posto di lavoro, possano essere venuti in contatto con la giovane. La ragazza era vaccinata per il meningococco C ma non per il B. Il primo è un vaccino gratuito - spiega la Asl - il secondo, salvo che per i neonati, è a pagamento in compartecipazione, ma le autorità sanitarie raccomandano sempre di sottoporsi anche a questa copertura.