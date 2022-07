Meningite, giovane donna ricoverata in terapia intensiva a Chioggia

Una donna di giovane età colpita da meningite nel veneziano. È stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva di Chioggia venerdì notte. La donna non è italiana, ma vive e lavora nel territorio. Mentre si verifica con approfondite analisi quale forma di meningite abbia colpito la paziente, i sanitari dell'ospedale hanno sottoposto a profilassi i tre familiari conviventi.

Vaiolo delle scimmie, quasi 17mila contagi in tre mesi: l'Oms dichiara l'emergenza globale FOTO

Legionella, muore a 65 anni: si era infettato durante una vacanza a Ischia

Caso di meningite nel veneziano

Il Servizio di igiene e sanità pubblica ha contemporaneamente attivato la ricerca dei potenziali contatti lavorativi, che si è già conclusa: «Nella mattinata di oggi - spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione Vittorio Selle - i nostri operatori si sono recati nella sede in cui la paziente svolge la sua attività lavorativa, hanno selezionato le persone considerate contatti a rischio e le hanno sottoposte a profilassi antibiotica. Si tratta di 8 colleghi che hanno accettato di sottoporsi alla profilassi poiché hanno lavorato a contatto con la paziente ammalata per molte ore condividendo con lei gli spazi operativi. Non sono stati ritenuti a rischio, poiché lavoravano in ambienti completamente separati, alcune decine di persone comunque tracciate dai nostri sanitari». I casi di meningite e di meningite batterica grave sono rari: «Ne registriamo solo alcuni ogni anno - spiega Selle -, poiché da anni è in atto un'efficace prevenzione con la vaccinazione per tutti i ceppi di meningite».

Legionella, muore a 65 anni: si era infettato durante una vacanza a Ischia https://t.co/8dMwYcRyUX — Leggo (@leggoit) July 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA