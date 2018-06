Mentre i lavoratori dell’azienda continuano ad entrare negli stabilimenti per continuare a curare e, i curatori fallimentari starebbero pensando ad un programma accelerato per provare a rivendere l’azienda, stavolta libera dai suoi debiti. I curatori, spiega Repubblica, sono Bruno Piazzola e Lorenzo Miollo, e avrebbero già affidato ai periti il compito di dare una valutazione all’azienda, compresi i due impianti di San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto.Entro fine giugno dovrebbe poi partire l’asta competitiva per la vendita: ci sarebbero già alcune dichiarazioni di interesse relative all’intero gruppo, particolare importante perché in questo modo si eviterebbe lo spettro dello spezzatino. Già prima del fallimento la triestinae un fondo americano () espressero il loro interesse, e potrebbero rifarsi avanti, considerando che si tratterebbe di acquisire. Se il piano dei curatori va in porto, l'asta potrebbe partire a luglio e il compratore potrebbe far partire la produzione per i pandori e i panettoni a Natale.Intanto ieri i senatori di Leu hanno presentato una interrogazione (primo firmatario Francesco Laforgia) al Ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio per chiedere se non ritenga opportuno convocare urgentemente, le parti interessate alla vicenda, per assumere i provvedimenti opportuni al fine di salvaguardare l'occupazione dei lavoratori, e ponendo in essere «tutte le iniziative necessarie affinché si eviti il fallimento della storica azienda dolciaria».«I dipendenti dell'azienda - scrivono i parlamentari -, tra diretti e lavoratori stagionali, sono 350 e nonostante il fallimento, alcuni lavoratori, sono entrati ugualmente nello stabilimento per prendersi cura del 'lievito madre', uno degli ingredienti fondamentali per il prodotto core business dell'azienda: il pandoro, prodotto dal 1894, che ha il vanto di essere un prodotto assolutamente originale, simbolo di una storica tradizione italiana, un vanto del made in Italy».