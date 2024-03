Medico va a casa della 15enne appena dimessa dal pronto soccorso e le salva la vita: «Non ero sereno, volevo approfondire»

Non si sentiva sereno, così dopo la fine del turno di lavoro è andato a casa della paziente che aveva visitato qualche ora prima per approfondire la situazione, salvandole così la vita. La storia incredibile arriva da Fermo, nelle Marche, dove un medico è stato protagonista di un gesto raro e provvidenziale.

La storia

Prima la febbre, poi la diagnosi al pronto soccorso e il ritorno a casa, infine la visita del medico. Inizia così la storia raccontata da Catiuscia Gasparroni e Marco Moreschini a Il Resto del Carlino: «Tutto è cominciato con una febbre molto strana per mia figlia, 15 anni, diceva di non sentire più le gambe. Ci siamo spaventati, l’abbiamo portata al pronto soccorso e in un primo momento è stata diagnosticata una brutta influenza. La febbre però non passava, siamo usciti dall’ospedale alle 3 del mattino e volevamo andare al Salesi la mattina dopo».

Poi, però, la sorpresa inaspettata, che ha cambiato le sorti e la situazione della 15enne. «Alle sette del mattino, il medico che aveva visitato mia figlia si è presentato a casa, diceva di non essere sereno, di voler approfondire la sua situazione, aveva il sospetto di una infiammazione che se fosse stata trascurata avrebbe potuto avere esiti imprevedibili», raccontano i genitori.

Un gesto raro e provvidenziale quello di Francesco Bernetti Evangelista, chirurgo in pensione che lavora per la cooperativa di supporto al pronto soccorso del Murri di Fermo.

