Natalia morta a 12 anni, l'autopsia: «Uccisa da un'infezione dei tessuti». Agli atti gli screenshot degli sms al papà

È stata effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Natalia, la ragazzina americana di 12 anni trovata morta nel suo letto la scorsa settimana, dopo essere stata in ospedale per via di un trauma a un ginocchio: dimessa dai medici, la dodicenne aveva perso la vita poche ore dopo. A provocare il decesso, secondo l'esame svolto dal medico legale Antonello Cirnelli, nominato dalla Procura, sarebbe stata verosimilmente un'infezione dei tessuti della gamba sinistra.