Maxi incendio a Firenze, le fiamme avvolgono officine e baracche: servono 25 vigili del fuoco e 10 autobotti per domarlo

Vasto incendio nella notte di masserizie e rifiuti in un'area all'aperto in via Curzio Malaparte, alla periferia di Firenze. Le fiamme hanno interessato anche alcune baracche solitamente usate da persone senza fissa dimora. Da quanto emerso nessuno sarebbe rimasto ferito.

L'intervento di squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, Calenzano e dalla sede centrale, intervenuti all' 1, ha permesso di contenere l'incendio, evitando la propagazione da un lato a un piazzale dove erano parcheggiate più auto, dall'altro alle officine di manutenzione di Rfi che, si spiega, non hanno subito danni.

Sul posto hanno lavorato tre squadre del vigili più mezzi in supporto come autobotti tra cui una da 25.000 litri per un totale di 25 uomini e 10 automezzi. Terminata la prima fase di contenimento, è stato necessario l'intervento dei mezzi di movimento terra dei vigili del fuoco per lo smassamento dei materiali interessati dall'incendio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 13:10

