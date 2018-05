Quanto si spende per il matrimonio? In Italia quasi 15mila euro

Vermin piatti giganti «con la testa di martello»: l'invasione in città, avvistati anche in Italia

Tragedia dell'Air Show, un monumento per il Maggiore Gabriele Orlandi che si è schiantato in mare​

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel 2018 ildegliè pronto a dire “si''. Il, secondo un report stato portato avanti da, è preferito alla, ma non ha più quel carattere di coronamento del sogno di una vita. Per organizzare un matrimonio si spendono in media quasiper 100 invitati, conche incidono maggiormente sul budget.A confermare la crescita dei matrimoni è l’dopo la crescita delle unioni registrata dall’Istat nel 2016 (+4,6% sul 2015), ben il 3% degli intervistati ha già programmato nel 2018 le proprie nozze. La differenza con i colleghi più famosi? Il, sicuramente ben lontano dalle cifre milionarie previste per organizzare i loro matrimoni: secondo i dati di, ladegli italiani nel 2018 è di, con un range che va da € 11.725 di Cagliari a € 17.820 mila di Roma.Tra i singoli costi, quello che incide maggiormente è il catering (€ 7.600), seguito dall’(€ 3.900), dal(€ 1.100), dal(€ 890), dalla(€ 630) o(€ 410) e dalla(€ 350).A questi bisogna aggiungerenon inclusi nell’analisi, come le fedi, la location, le bomboniere e il viaggio di nozze, che hanno comunque un peso non indifferente sul. Una cifra elevata tanto che diventa fondamentale il ruolo del: senza la possibilità di dilazionare i pagamenti molti dovrebbero rimandare o rinunciare al giorno più atteso della propria vita. Al contrario, per chi non bada a spese e può permettersi un wedding planner, dovrà prevedere ulteriori € 1.360. Lo studio ProntoPro sui capoluoghi di regione:L’di Compass ha evidenziato anche altri aspetti. Interrogati sulla preferenza tra, per gli italiani il primo rappresenta ancora unnella realizzazione della vita di coppia (per il 46%), mentre per il 38% la convivenza è unprima del grande passo, e a pensarlo sono soprattutto i single. Una cosa è certa, che sia convivenza o matrimonio, solo l’preferisce la, un dato che sale al 26% tra i separati e divorziati. Ma a livello generale, gli italiani come vedono il matrimonio? Senz’altro(per il 54%), piuttosto stimolante (63%), rassicurante (61%) e non come un legame troppo impegnativo (65%). Ma restano ancora delle zone d’ombra, come iper l’organizzazione del “grande giorno” così come il fatto che solo quattro su dieci vedono questo momento come il coronamento del “sogno di una vita”.