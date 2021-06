Mascherine al chiuso, quando le toglieremo?

Dopo l'addio alle mascherine all'aperto, quando potremo dire addio anche alle mascherine al chiuso? La risposta ha provato a darla il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite stamattina del programma Non Stop News su Rtl 102.5. Secondo Costa, di togliere la mascherina al chiuso non è ancora il momento, ma si può ipotizzare un'eliminazione dell'obbligo quando - grazie ai vaccini - avremo raggiunto l'immunità di gregge.

«Dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini e nel momento in cui sosteniamo che la vaccinazione è la via d'uscita da questa pandemia, credo che quando avremo raggiunto l'immunità di gregge il tema di togliere la mascherina al chiuso, ovviamente in alcune situazioni, senza assembramento, è un obiettivo che dobbiamo dare ai cittadini, è in gioco la credibilità di quello che stiamo facendo ed è un elemento che ci aiuta a consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini», ha detto Costa. «Stanno emergendo i cittadini più scettici verso i vaccini e dobbiamo quindi introdurre elementi che consentano di procedere alla vaccinazione, e dare delle prospettive, momenti in cui certe libertà possono tornare e quindi togliere le mascherine al chiuso», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 11:11

