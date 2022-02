Mascherine addio: da venerdì stop all'aperto, da aprile anche al chiuso. E anche il Green pass ha i giorni contati

Non solo lo stop alle mascherine all'aperto. L'Italia riapre sempre di più, con la discesa della curva che induce ad un notevole ottimismo. Da venerdì, in tutto il Paese, sarà tolto l'obbligo di mascherina all'aperto, come annunciato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Resta però l'obbligo di portarla con sé, e di indossarla in caso di assembramenti.



GIÙ LA MASCHERINA Potremmo presto dire addio alla mascherina anche al chiuso: l'obbligo durerà fino al 31 marzo, ma potrebbe non essere prolungato. Un'ipotesi condivisa anche dal professor Andrea Crisanti, di solito molto prudente: «Se la curva diminuirà, tra un paio di mesi potremmo eliminarle. Le manterrei ancora per un po' solo sui mezzi di trasporto e nei locali più affollati, ma dipenderà dalla trasmissione del virus. Se non emergono nuove varianti aggressive, siamo fuori dalla pandemia. La quarta dose? Ok solo per le persone più fragili».



STADI AL 75% Con il graduale allentamento delle restrizioni, si punta anche a tornare alla capienza del 100% per stadi e palazzetti. Le riaperture saranno però progressive, come spiegato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: «Dal 1° marzo le capienze torneranno al 75% all'aperto e al 60% al chiuso, per poi riaprire completamente se continuerà il calo».



GREEN PASS L'allentamento delle restrizioni, se il calo fosse consolidato, proseguirà fino all'abolizione del green pass. «Siamo in una nuova fase, possiamo allentare le misure ma con la giusta gradualità», ha confermato il sottosegretario Costa.



I DATI Nella giornata di ieri sono stati comunicati 101.864 nuovi casi (su un totale di 999.095 tamponi) e 415 decessi. In calo i ricoveri (-338 in un giorno), le terapie intensive (-47 in 24 ore) e il tasso di positività (che scende dal 10,5 al 10,2%). La media nazionale dell'occupazione dei posti letto è al 29% per i ricoveri ordinari Covid e al 15% per le terapie intensive.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA