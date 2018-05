Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

aveva vent’anni quando morì, nel 2011, per una overdose di eroina. A iniettarle la siringa fatale era stato il suo ex fidanzato,, ritenuto colpevole dal giudice ma di nuovo libero, dopo appena 4 anni e mezzo di carcere grazie ad una riduzione della pena.Quella riduzione, una vera beffa per la giovane età che aveva Martha, è stata una coltellata per il papà della ragazza, che si è sfogato ai microfoni Mediaset. «Vorrei incontrarlo di persona, per farmi raccontare cosa fece quella sera a mia figlia», ha detto. «Ha ucciso una ragazza ma dopo 4 anni e mezzo è già libero».Il dramma avvenne nell’agosto del 2011, alla vigilia di Ferragosto:col fidanzato per un rave. Secondo quanto accertato dal processo, prima di arrivare Igor le aveva iniettato una dose di eroina nel braccio:. Quel giorno era il compleanno del papà e la sua famiglia la aspettava per pranzo. «Il telefono squillò, io pensai: sarà lei che mi avvisa che sta facendo ritardo. Invece era il maresciallo dei carabinieri che mi diceva di andare in caserma».Oggi Martha avrebbe 27 anni: De Petris fu condannato con, inizialmente a sette anni, poi, in appello, a 4 e mezzo. «Spero che si possa riaprire il processo - ha detto il padre - che quest’uomo venga arrestato nuovamente e condannato a 20 o 30 anni, ciò che merita una persona che compie un gesto del genere.