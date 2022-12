Aggredita a martellate dal marito: lite dopo la richiesta di separazione

di Redazione Web

Alla richiesta di separazione da parte della moglie, il marito avrebbe perso il controllo. Così l'uomo, un 50enne della provincia di Arezzo, avrebbe aggredito la donna con un martello colpendola più volte.

Leggi anche > Costretta a sposarsi a 6 anni: matrimonio combinato dal padre padrone

La ricostruzione

L'episodio di violenza è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, nel comune di Foiano della Chiana. I contorni della vicenda, da quanto si apprende, sono ancora tutti da delineare e i carabinieri di Cortona sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto. Ma, secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito la moglie con un martello colpendola ripetutamente anche alla testa.

Il soccorso e l'arresto

La donna è stata subito trasportata con l'elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Siena: quando è stata soccorsa sarebbe stata cosciente, ma avrebbe riportato ferite alla testa a causa dell'aggressione. Il marito, invece, è stato fermato e poi a sua volta trasferito in ospedale perchè in stato confusionale. La coppia, che ha due figli, pare che fosse in crisi e sembra che la donna avesse manifestato intenzioni di separarsi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA