Marta Russo, il ricordo della sorella a "Oggi un altro giorno": «Aprendo un cassetto ho riascoltato la sua voce»

Ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone Tiziana Russo, sorella di Marta, studentessa romana della facoltà di Legge uccisa oltre vent’anni fa mentre si trovava all’Università La Sapienza di Roma. E’ stata Tiziana Russo a ritrovare i diari della sorella e fornirli alla Rai che li ha utilizzati per realizzare un documentario andato in onda recentemente.

Tiziana Russo ha ricordato il tragico 9 maggio 1997, giorno della morte della sorella Marta: «A casa non c’era nessuno, non sapevo niente - ha raccontato - Poi la Digos mi ha avvettivo ma senza darmi particolari, che ho conosciuto più tardi. La nostra vita è cambiata, è stato uno dei primi casi mediatici e siamo stati sotto i riflettori da subito senza la possibilità di vivere il dolore privatamente. Ero presa da attacchi di panico, pensavo di morire all’improvviso per via del cuore. La notte mi svegliavo e a fianco a me c’era mio padre. Dopo un anno sono riuscita a mettere di nuovo piede all’Università”. Il caso Marta Russo fa ancora discutere: «Bisogna rispettare la verità storico – processuale e sappiamo chi sono i colpevoli. Definirlo “Mistero” non è esatto. Dopo la sua morte i suoi organi sono stati donati salvando la vita di altre persone».

Tiazina Russo ha ritrovato i diari della sorella Marta, poi utilizzati per realizzare un documentario Rai: «Ritrovare i diari è stata una grande emozione, è stato casuale. Aprendo un cassetto due anni fa ho trovato diversi quaderni, che credevo fossero appunti. E’ stata una forte emozione, leggerli all’inizio è stato molto difficile. Dentro c’è tutta la sua vita dai 10 ai 20 anni, ho ritrovato la sua vita, è stato come riascoltare al sua voce»

