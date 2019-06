Maria Sestina Arcuri, un testimone a Chi l'ha Visto: «Voleva lasciare il fidanzato. Lui mi disse “Salutala, è l'ultima volta che la vedi”»

Chi l'ha Visto? torna sul caso di Maria Sestina Arcuri, la parrucchiera 26enne precipitata dalle scale a Ronciglione e morta nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019. Il fidanzato Andrea Landolfi, con precedenti per violenze, era presente al momento della caduta ed è indagato per omicidio aggravato e omissione di soccorso. Un testimone racconta che la ragazza voleva lasciarlo e andare a dormire in albergo e che lui sarebbe intervenuto dicendogli «Salutala che è l'ultima volta che la vedi».



Parole profetiche e inquietanti. Maria Sestina Arcuri, infatti, sarebbe morta poco dopo. La ragazza frequentava Landolfi da pochi mesi e quella notte era nella casa della nonna di lui. Secondo gli inquirenti, il ragazzo sarebbe colpevole della caduta non accidentale al culmine dell'ennesima lite. Il trentenne era molto geloso e aveva costretto la ragazza a lasciare il lavoro. Andrea pretendeva che chiedesse il sussidio di disoccupazione, proprio come aveva fatto lui. Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio i due erano stati visti in un pub mentre discutevano. La mattina dopo, la disperata corsa all'ospedale dopo la caduta. Mercoledì 19 Giugno 2019, 23:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA