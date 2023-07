Omicidio Margherita Ceschin, arrestato l'ex marito e tre presunti complici: «Lui è il mandante del delitto»

di Redazione web

Svolta nel caso dell'omicidio di Margherita Ceschin, l'anziana di 72 anni trovata morta in casa sua a Conegliano (Treviso) lo scorso 24 giugno. I carabinieri hanno arrestato quattro persone, tra cui l'ex marito della vittima, 80 anni, l quale avrebbe agito in concorso con una 32enne di origini dominicane e di due connazionali della donna, un 38enne ed un 41enne, quest'ultimo trovato in possesso di circa tre etti di cocaina.

La donna è stata trovata senza vita lo scorso 24 giugno.

L'assassino si sarebbe poi accanito sul corpo colpendola con violenza al torace. Quella che a prima vista era sembrata una morte naturale, compatibile con due cadute (segni di ecchimosi alle gambe, alle braccia e alla testa), dopo l'esame condotto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, diventa un'ipotesi di omicidio.

