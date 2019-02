Non perde la grinta Manuel Bortuzzo. In un audio, postato sulla pagina Facebook

, il nuotatore, rimasto paralizzato, dopo essere stato colpito sabato notte all'Axa da un proiettile per errore, parla per la prima volta dal letto di ospedale al San Camillo di Roma. «Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla.non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte vostra - dice in un messaggio, registrato dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli e postato su 'TutticonManuel' -. Mi avete fatto emozionare tutti». «Se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti - conclude -. Io vado avanti adesso per la mia strada. Vedrete che torno più forte di prima».