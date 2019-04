«Mamma ho mal di pancia»: ma la bimba, 11 anni, era stata violentata. Arrestato il nonno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da giorni lamentava unma la realtà era diversa e terribile: una, che da tempo chiedeva aiuto a sua madre per quei dolori persistenti, portata dalla mamma al pronto soccorso ha fatto una scoperta sconvolgente. I dolori non riguardavano infatti lo stomaco, ma le parti intime, aÈ successo in un paesino della Val di Sangro, in Abruzzo: i medici hanno subito segnalato il caso alla Polizia, che dopo aver indagato ha scoperto cheI magistrati della procura di Lanciano hanno iscritto l’uomo nel registro degli indagati: per lui sono scattate le manette e un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari.Il nonno della bambina deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata: i fatti risalirebbero ai mesi scorsi, quando l’uomo, approfittando dell’assenza dei genitori,insistentemente alle parti intime. La stessa piccola avrebbe confermato le violenze durante un’audizione assistita da una psicologa, mentre il nonno ha negato tutte le accuse. Gli inquirenti indagano, mantenendo il massimo riserbo.