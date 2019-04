Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intero Salento è interessato da un vivace arco temporalesco proveniente dallo Ionio, con forti temporali, grandinate e allagamenti delle strade che durerà per circa 48 ore. Il ghiaccio ai lati della carreggiata ha già provocato alcuni incidenti, l'ultimo sulla tangenziale di Lecce intorno a mezzogiorno, per fortuna senza gravi conseguenze.Su molte arterie il ghiacchio dovuto alla grandinata ha del tutto imbiancato le strade, rendendole scivolose per le auto in transito e regalando per alcune ore uno scenario da inverno pieno.In mare invece una tromba d'aria ha spazzato la costa ionica salentina, abbattendosi nel mare tra Gallipoli e Torre Suda, dove in tanti l'hanno avvistata e fotografata (video di Sandra De Marco). La situazione sarà pressoché la stessa anche domani.