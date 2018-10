Maltempo, morto Mario Deriu: il surfista gettato dal vento sugli scogli

nel suo habitat naturale, tradito da un vento anomalo che lo ha strappato dalle sue amate onde del mare facendolo finire con il suo Kitesurf contro gli scogli., 63 anni, è la nona vittima della terribile ondata di maltempo che ha colpito l'Italia. Originario di San Giovanni in Marignano (Rimini) ha perso la vita ieri pomeriggio in mare a Cattolica.A causa delle fortissime raffiche di vento, è stato scagliato sulla scogliera. Per lui non c'è stato nulla da fare. Deriu era una persona molto esperta. Sarebbe entrato in acqua mentre altri surfisti erano a riva. Secondo i testimoni a un certo punto si sarebbe accorto che non c'erano le condizioni, ma, mentre stava rientrando, una violenta folata l'ha sollevato dall'acqua e l'ha gettato contro gli scogli. I compagni sono riusciti in fretta a recuperarlo, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.