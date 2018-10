maltempo ha fatto sette morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'allerta meteo in Italia.

L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio, Campania, Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte. Un tromba d'aria in Puglia ha causato ingenti danni nel Tarantino. Autostrade bloccate al nord, trasporti a singhiozzi in Liguria. Collegamenti interrotti con le isole del Golfo di Napoli.



Sono cinquemila, di cui 3.500 per alberi caduti o pericolanti, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco oggi, lunedì, in tutta Italia per il maltempo. Lo precisa il Comando generale dei vigili del fuoco rettificando il dato che aveva fornito in precedenza. I 1.600 interventi di cui aveva parlato il Comando erano in realtà quelli riferiti alla sola Toscana. 700 sono stati invece quelli effettuati nel Lazio, 550 in Veneto e Liguria, 450 in Campania e 430 in Lombardia. Complessivamente sono impegnate 1.100 squadre.



Roma, scuole chiuse martedì 30 ottobre per il maltempo: è ufficiale Ilha fatto settein meno di 24 ore nel lunedì tragico del'in Italia.L'allertacoinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio, Campania, Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte. Un tromba d'aria in Puglia ha causato ingenti danni nel Tarantino. Autostrade bloccate al nord, trasporti a singhiozzi in Liguria. Collegamenti interrotti con le isole del Golfo di Napoli.in tutta Italia per il maltempo. Lo precisa il Comando generale dei vigili del fuoco rettificando il dato che aveva fornito in precedenza. I 1.600 interventi di cui aveva parlato il Comando erano in realtà quelli riferiti alla sola Toscana. 700 sono stati invece quelli effettuati nel Lazio, 550 in Veneto e Liguria, 450 in Campania e 430 in Lombardia. Complessivamente sono impegnate 1.100 squadre.

Ore 1.23 Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, travolto da un albero caduto per il forte vento. Sale così a sette il bilancio dei morti ieri a causa del maltempo.



Ore 20.18 Muore nel Bellunese. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). In tutto il Bellunese, si è appreso, soffiano venti intorno ai 130 chilometri orari, che hanno anche causato blackout in numerose località con 160mila utenze al buio.

Ore 18.43 Muore donna nel savonese. Una donna è morta a causa del maltempo ad Albisola Superiore, in provincia di Savona. La donna, durante una tromba d'aria, è stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. Soccorsa, la donna è stata portata all'ospedale di Savona dove è morta. Durante la tromba d'aria sono caduti alcuni pali dell'illuminazione pubblica. Non è ancora certo se la donna possa essere stata colpita da uno di questi.



Ore 17.15, un morto a Napoli. Un giovane di 21 anni, della provincia di Caserta, è morto schiacciato da un albero che gli è crollato addosso mentre camminava in via Claudio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto l'intervento del 118. Il ragazzo è stato portato nel vicino ospedale San Paolo dove però è deceduto

Ore 17.13, un morto a Terracina Un morto e un ferito grave a Terracina per un albero caduto su un'auto in viale della Vittoria: una forte tromba d'aria si è abbattuta sulla città pontina.



Ore 16.12, albero cade su un'auto: due morti in provincia di Frosinone Due uomini sono morti in seguito alla caduta di un pino che ha investito l'auto su cui viaggiavano. Si tratta di un imprenditore (38) e del suo collaboratore (37) a bordo di una Smart. È avvenuto a Castrocielo, in provincia di Frosinone. I due stavano percorrendo la via Casilina, vicino al bivio per il casello autostradale di Pontecorvo, quando una quercia di grandi dimensioni si è spezzata per via del maltempo e si è schiantata sopra alla macchina. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118 e protezione civile.



Un 24enne di Piscina (Torino) è riportato gravissime ferite dopo essere stato travolto, oggi a Lanzo (Torino), da un albero precipitato in via Roma a causa delle forti raffiche di vento e dalle violenti piogge che si stanno abbattendo sul torinese. Il giovane stava camminando in strada quando un grosso ramo gli è caduto sulla testa. Soccorso dai carabinieri e dai medici e dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Ciriè (Torino). Il giovane ha riportato un grave trauma cranico.



Danni per il maltempo con alberi secolari divelti e capannoni scoperchiati nei comuni delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani (Bat), e voli cancellati all'aeroporto di Bari-Palese per problemi legati alle condizioni meteo negli aeroporti di destinazione.



Da questa mattina presso la sede della Protezione civile di Bolzano, si è insediata la Centrale operativa provinciale, che ha il compito di raccogliere le informazioni e coordinare gli interventi legati all'eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo tutto l'Alto Adige.



È sempre più emergenza- maltempo in Valtellina, dove non cessano le forti precipitazioni. E cresce, con il passare delle ore, il numero delle persone isolate. Dalle 20, causa una frana caduta nella frazione Villapinta, sulla strada provinciale, il sindaco di Buglio in Monte (Sondrio), Walter Sterlocchi, ha emesso un'ordinanza di chiusura della strada che porta a Buglio in Monte. Nella notte, pertanto, 800 residenti resteranno isolati, almeno sino alle 8 di domani mattina, quando si spera che, dopo gli opportuni sopralluoghi dei geologi, le ruspe possano entrare in azione per liberare il nastro d'asfalto dai dai detriti.



Nove persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa della caduta di un grosso albero in via Marras a Genova. La squadra dei vigili del fuoco di Genova Est, giunta sul posto, non ha potuto far altro che far evacuare le abitazioni dei civici 10-12-14 per un totale di 9 persone: 4 saranno ospitate in albergo, le altre hanno trovato una sistemazione da parenti. A causa del forte vento un palo è crollato sulla motrice di un treno a 150 metri dalla stazione di Bogliasco lungo la linea Genova-La Spezia. L'incidente ha provocato un principio di incendio sul convoglio. Non ci sono feriti. Il rogo è stato domato dai vigili de fuoco e la linea è stata interrotta. Un altro incendio è divampato in una centrale elettrica a Terralba che alimenta la ferrovia.