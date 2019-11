Venerdì 22 Novembre 2019, 20:42

«È. Le precipitazioni sono attese in particolare sul centro ponente ligure con quantitativi ragguardevoli. È come se ci fosse unsu tutta la zona del centro ponente. È chiaro che poi ci saranno zone dove pioverà di più e zone dove pioverà meno». Lo ha spiegato Francesca Giannoni di Arpal questa sera durante il punto stampa nella sede dellaparlando del quadro del maltempo previsto per le prossime ore che vedrà scattare l'allerta meteo rossa sulla Liguria.Grande attenzione, nel quadro della perturbazione, ai venti molto forti di scirocco che faranno convergere dal Mediterraneo Sud-orientale una grande quantità di umidità proprio sulla regione, all'altezza della quale andranno a impattare con venti da Nord.«A seconda - sottolinea Giannoni - dell'equilibrio dei venti, che è molto delicato, e a seconda dell'intensità più o meno forte dei venti da Nord sullo Scirocco le precipitazioni potrebbero rimanere più sulla costa o scavallare nell'entroterra. Tutto questo sarà associato ad una mareggiata intensa con onda fino a 6 metri. Una pioggia che sarà persistente e costante per 24-36 ore e poi vedremo la prosecuzione della giornata di domenica».Si tratta di unoper le sue caratteristiche: «Ci ricorda molto un evento del 2016, 15 e 16 novembre - conclude Arpal - che aveva colpito Imperia e Savona portando allagamenti diffusi nell'albenganese, Savona e la Val Bormida».