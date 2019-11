Meteo, nel weekend Italia sott'acqua: «Venti fino a 100 km/h e rischio alluvioni». Ecco dove

, le previsioni del weekend del 24 novembre non sono esattamente le migliori possibili: tra poche ore infatti un ciclone di origine Nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale, e nel corso del weekend raggiungerà prima la Sardegna, poi il Sud Italia, dando vita a una pesante fase di maltempo che coinvolgerà quasi tutta l'Italia, secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it.Nel weekend, quando il ciclone si troverà sulla Sardegna. Piogge abbondanti o molto abbondanti cadranno incessanti sulla Liguria centrale e di ponente e su tutto il Piemonte. Il rischio di frane e straripamenti di fiumi sarà elevato in quanto questi territori sono già zuppi d'acqua per le piogge dei giorni scorsi e in più è atteso un graduale scioglimento della neve in quota.Losoffierà via via più forte, provocando mareggiate sulle coste esposte e rendendo il mar Tirreno e quello Ligure agitati. Altre precipitazioni interesseranno anche il resto del Nord seppur meno intense, mentre nel pomeriggio comincerà a peggiorare sulla Sicilia.