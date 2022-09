Maltempo, bomba d'acqua a Napoli: parcheggi allagati, saltano i tombini

Maltempo, una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina a Napoli: un violento nubifragio, con i parcheggi del Nuovo Palazzo di Giustizia che si sono allagati. La pioggia fitta e battente è filtrata negli spazi sottostanti il Tribunale partenopeo che si trova nel Centro Direzionale della città, interessando in particolare la zona che costeggia via Aulisio. Al momento non si registrano danni.

Molti gli allagamenti anche in altre zone della città per l'abbondante pioggia caduta questa mattina. Traffico in tilt e rallentamenti a causa delle strade invase dall'acqua uscita dai tombini.

Coldiretti: 34 eventi estremi in varie regioni

Trombe d'aria, grandinate, fulmini, nubifragi e tempeste di vento hanno colpito a macchia di leopardo molte regioni provocando gravissimi danni nei centri urbani ed in campagna. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti rilevando in un solo giorno 34 eventi estremi sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). Secondo il monitoraggio condotto dall'Organizzazione, in Piemonte il maltempo ha danneggiato le produzioni di riso, mais e soia soprattutto di alcune aree fra le province di Biella e Vercelli dove le perdite nelle aziende riguardano dal 60% al 90% delle produzioni; in Lombardia si contano ortaggi mitragliati dalla grandine e animali negli alpeggi dispersi in montagna per i nubifragi nell'area prealpina tra Lecchese e Comasco provocando frane e allagamenti.

Danni a vigneti e oliveti in Veneto dove una grandinata ha interessato nel Veronese la zona del Valpolicella, mentre piogge record e allagamenti si sono verificati in Friuli e danni anche nel Lazio dove una tromba d'aria ha divelto alberi e scoperchiato tetti. Nelle zone interessate dal maltempo sono in corso le verifiche da parte della Coldiretti che segnala l'aggravarsi del bilancio dei danni nelle campagne di oltre 6 miliardi provocato nel 2022 dal clima anomalo con un impatto devastante sulle produzioni agricole nazionali che fanno stimare un calo del 10% della produzione agricola nazionale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 12:14

