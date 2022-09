Nubifragi e fiumi di fango, la Lombardia va sott'acqua. Oggi scatta l'allerta a Milano

di Simona Romanò

Strade chiuse per allagamenti. Alberi caduti, fango, grandine e smottamenti a Como e Lecco dove la statale dovrebbe aprire oggi. Un nubifragio violento di un'ora, scoppiato mercoledì notte, con una grandinata che sembrava una sassaiola (foto), ha provocato ingenti danni a Como e in parte del territorio provinciale, a partire da Blevio dove aumenta il numero delle famiglie che sono sfollate da un anno. Il paese affacciato sul lago, infatti, era già stato gravemente colpito dalle alluvioni, a luglio dell'anno scorso. Ieri purtroppo il bis: ancora invaso da melma e detriti. Le ruspe coordinate da vigili del fuoco e protezione civile - hanno iniziato a liberare vie e piazze dopo una nottata di terrore. La paura si è fatta sentire anche nella Bergamasca dove due operai sono stati salvati per miracolo mentre sono stati sorpresi dalla piena improvvisa del fiume Serio, quando erano al lavoro su un isolotto tra Nembro e Pradalunga.



