Si accascia e muore mentre parla al telefono con l'amico: Mario era un ex calciatore professionista

Un malore improvviso, mentre stava tagliando l’erba del giardino di casa, in via Baracca a Porcellengo (Treviso), è stato fatale a Mario Valcarenghi, 67 anni compiuti l’11 marzo scorso. Ex dipendente di Veneto Banca (era in pensione da 5 anni) Mario era conosciutissimo nel mondo del calcio. Infatti dopo essere stato calciatore ed allenatore, era direttore sportivo del Postioma Porcellengo. Famiglia e calcio erano la sua vita. Se ne è andato all’improvviso, prendendo tutti in contropiede. Era un tifoso della Juventus e aveva iniziato la sua carriera come difensore nel Treviso, debuttando in Serie C nel 1976

La morte choc al telefono

La morte di Valcarenghi è avvenuta in modo improvviso e sconcertante.

La notizia della morte di Valcarenghi ha lasciato la comunità in stato di shock. Lascia dietro di sé la moglie Lorena, i figli Andrea e Marco e i fratelli Claudio e Giorgio. I suoi funerali saranno celebrati sabato mattina alla chiesa di Porcellengo

