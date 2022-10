Malore improvviso, Andrea Parisotto muore a 49 anni: era un imprenditore molto noto in Veneto

Un malore improvviso è costato la vita ad Andrea Parisotto, imprenditore veneto di 49 anni, molto conosciuto nel territorio montebellunese. Parisotto, morto giovedì 13 ottobre, era presidente dello Sportsystem e del Museo dello Scarpone. In passato era stato presidente della filiale americana di Scarpa e aveva poi aperto la Ap8 Invent Srl Holding Company.

Chi era

Residente a Montebelluna, nella zona più rinomata per lo Sportsystem e per le calzature, nella zona di Mercato Vecchio, Parisotto era non solo un imprenditore ma anche un amante dello sport outdoor e sci. Dal 2021, riporta "Il Gazzettino", era il presidente dell'associazione Sportsystem e del Museo dello Scarpone. Fino al 2018 aveva lavorato all'interno dell'azienda di famiglia Scarpa riscontrando l'affetto e la stima di numerosi collaboratori e residenti della zona.

